Centri estivi per i bambini a Norcia

Al via da lunedì 2 luglio, fino all’ 8 settembre, il Centro Estivo comunale ‘Il Monello’, a cura dell’ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia. Il Centro sarà aperto dalle 8 alle 14,15, dal lunedì al sabato, presso le aule della scuola dell’infanzia, in Via dell’Ospedale. Il servizio, in collaborazione con la Cooperativa L’Incontro, è rivolto ai bambini da 3 a 5 anni ‘Monello Junior’, e da 6 a 12 anni ‘Monello Senior’.

Diverse saranno le attività proposte che potranno stimolare la creatività e la fantasia attraverso il gioco e il divertimento. Confermato il laboratorio di ceramico – terapia, in collaborazione con la Fondazione Lene Thun Onlus e, novità di quest’anno, un laboratorio teatrale per giovani attori finanziato dal Comune di Norcia.

“Abbiamo voluto incrementare l’offerta proposta e al contempo mantenere invariate le tariffe di iscrizione – dice l’Assessore Giuseppina Perla. – I bambini sono il futuro della nostra Comunità e verso di loro l’Amministrazione Comunale ripone grande attenzione. Anche quest’anno i nostri ragazzi avranno la possibilità di passare un’estate all’insegna del divertimento e al contempo apprendere nuove tecniche nei laboratori creativi proposti”.

I più piccoli, 0-3 anni, potranno usufruire dei ‘Nidi d’ Estate’ a partire da lunedì 9 luglio fino al 17 agosto dalle 8 alle 14. Anche in questo caso tariffe invariate, pranzo compreso. E’ possibile effettuare le iscrizioni presso il Comune di Norcia chiedendo l’apposito modulo all’ Ufficio del Servizio Civile e consegnandolo all’ ufficio protocollo.

Stampa