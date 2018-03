Cede cocaina a donna di Marsciano, arrestato 25enne

Il pregiudicato di origine albanese e senza fissa dimora da tempo era nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Todi

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e prevenzione/repressione dei reati disposte dal Comando Provinciale di Perugia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Todi hanno tratto in arresto K. K., pregiudicato di origine albanese di 25 anni senza fissa dimora, responsabile di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane albanese, da tempo oggetto di indagine, è stato colto in flagranza di reato, mentre cedeva una dose di circa 3 grammi di cocaina a una donna di Marsciano. Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso dello stupefacente e della somma di denaro provento dello spaccio. Tratto in arresto è stato condotto presso il carcere di Spoleto. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto la permanenza in carcere del soggetto.

