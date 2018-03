Castel Ritaldi, crisi idrica a causa del gelo

A causa delle condizioni di emergenza gelo che hanno colpito i territori nei giorni scorsi, la Valle umbra servizi comunica che ci sono criticità nell’approvvigionamento idrico del comune di Castel Ritaldi. Il tutto causato presumibilmente dalla rottura di vari misuratori delle reti e degli allacci e dal fatto che le utenze hanno correttamente fatto defluire dalla propria fornitura acqua per evitare il congelamento.

“Stiamo operando – spiega la Vus – per individuare e riparare i guasti e per garantire il recupero dei livelli del serbatoio, non si esclude che si debba procedere alla chiusura anche notturna dell’erogazione idrica o effettuati trasporti con autobotte”.

