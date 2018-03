Casolare in fiamme a Castiglione del Lago, proprietaria sotto choc

Gravi i danni all’immobile dichiarato inagibile

Erano circa le 8.30 di questa mattina quando una donna ha chiamato il 115 per richiedere l’immediato intervento di vigili del fuoco. Dei rumori da una delle stanze al primo piano del casale in cui risiede con la famiglia a San Fatucchio, avevano infatti attirato la sua attenzione.

Quando ha aperto la porta si è trovata davanti le fiamme. Un incendio aveva avvolto gli arredi e all’arrivo dei caschi rosse le fiamme fuoriuscivano dalle finestre della stanza.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con la squadra della centrale di Perugia con due mezzi, in rinforzo alla squadra di Città della Pieve che per prima è arrivata nella frazione di Castiglione del Lago.

Sul posto anche i carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha comunque controllato le condizioni della donna, spaventata ed in stato di choc. Per nessuno si è reso necessaria l’assistenza ospedaliera. Gravi i danni riportati dall’immobile dichiarato inagibile al piano interessato dalle fiamme. In via di accertamento le cause dell’incendio.

(s.m.)

