Cascia, ripartono i campi estivi ” Educamp” per i ragazzi da 5 a 14 anni

Con la chiusura delle scuole e l’ arrivo dell’ estate, ripartono i Campi Estivi per i ragazzi. A darne notizia è l’ assessore comunale alle Politiche Sociali Monica Del Piano che sottolinea l’ importanza educativa di tali iniziative rivolte ai giovani: “si ringrazia in modo particolare il Dott.Domenico Ignoza,presidente del CONI UMBRIA per l’ attenzione e la sensibilità dimostrata per il nostro territorio e quanti collaborano per ogni iniziativa rivolta ai giovani”.

Dal 2 luglio il CONI in collaborazione con il Comune di Cascia realizza EDUCAMP 2018: centri sportivi multidisciplinari rivolti ai giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, un occasione di sperimentare l’ attività ludico-motoria presportiva con criteri e metodologie adeguati allo sviluppo della persona.

Il progetto mira a promuovere, attraverso l’ attività fisica e motoria la diffusione di principi come il rispetto dell’ individualità di ognuno, del gruppo, delle regole e di valori come il benessere psico-fisico,la socializzazione, l’ integrazione e un corretto stile di vita.EDUCAMP 2018, si svolgerà a Cascia per la durata di due settimane, dal 2 al 13 luglio, dal lunedì al venerdì.

Dal 16 luglio partiranno i centri Estivi a Cascia e ad Avendita per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.Altra opportunità di attività sociale organizzata dal Comune con la Cooperativa l’ Incontro per vivere un’ allegra esperienza estiva all’ insegna del divertimento.

Stampa