“Casa Ancarano”, cantiere rimane sotto sequestro

La decisione dei giudici del Riesame emessa giovedì, non accolta l’istanza delle difese contro i sigilli alla struttura | Le motivazioni entro 45 giorni

Il cantiere di “Casa Ancarano” rimane sotto sequestro. Il Tribunale del Riesame di Perugia ha infatti bocciato l’istanza che chiedeva il dissequestro della struttura in fase di realizzazione nella frazione di Norcia devastata dal terremoto di fine ottobre 2016.

Martedì si era tenuta la discussione davanti ai giudici perugini da parte dei difensori delle tre persone indagate nella vicenda, il sindaco nursino Nicola Alemanno, il presidente della Pro loco di Ancarano Venanzo Santucci ed il direttore dei lavori Riccardo Tacconi, rappresentati dagli avvocati Luisa Di Curzio, Massimo Marcucci, Valentino Angeletti e Benedetta Pugnali. All’esito dell’udienza il Riesame si era riservato la decisione, arrivata nel pomeriggio di giovedì. Una doccia gelata per quanti speravano che potessero essere tolti i sigilli al cantiere della struttura polivalente di Ancarano e che potessero riprendere così i lavori.

I giudici evidentemente hanno ritenuto valida la tesi della Procura, che attraverso una memoria aveva ribadito la sua ipotesi poi convalidata dal gip di Spoleto che aveva disposto il sequestro di “Casa Ancarano”: la struttura cioè avrebbe dovuto essere autorizzata con procedure ordinarie e non con quelle emergenziali post sisma. Non accolta, quindi, la linea difensiva che puntava tutto su una ordinanza del capo dipartimento della protezione civile nazionale, la 460, che autorizzerebbe opere come quella in corso nella frazione nursina, grazie alla generosità di tante persone. Per le motivazioni dei giudici, però, bisognerà aspettare 45 giorni.

Sul fronte dell’inchiesta coordinata dai pm Iannarone e Mattei, intanto, dopo l’avviso di conclusione delle indagini notificato quasi un mese fa, le difese degli indagati hanno presentato delle memorie. Il sindaco Alemanno, in particolare, attraverso i suoi legali ha chiesto di essere interrogato.

Bisognerà quindi capire se con i nuovi elementi apportati negli ultimi giorni cambierà qualcosa sul fronte dell’inchiesta e delle varie posizioni o meno. In caso contrario soltanto lo svolgimento del processo potrà chiarire il destino di “Casa Ancarano”.

Stampa