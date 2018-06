De Augustinis, Carizia e Latini a Pontida con Salvini per la festa della Lega

Il primo luglio, alla tradizionale festa della Lega a Pontida, assieme al leader del Carroccio Matteo Salvini ci saranno anche i tre sindaci umbri appena eletti grazie proprio al supporto ‘verde’. Lo annuncia una nota della Lega Umbra, che dà per certa la presenza, domenica prossima nel comune lombardo, di Leonardo Latini (sindaco di Terni), Luca Carizia (Umbertide) e Umberto De Augustinis (Spoleto).

Militanti, tesserati, sostenitori – ricorda la Lega umbra – si ritroveranno domenica 1 luglio insieme al ministro dell’Interno e leader del Carroccio, Matteo Salvini e agli altri esponenti nazionali, regionali e locali, per la prima volta dalla formazione del nuovo Governo. Per i rappresentanti della Lega Umbria sarà occasione di ritrovarsi insieme a pochi giorni di distanza dagli straordinari risultati elettorali che hanno visto il centrodestra risultare vincitore ai ballottaggi di Terni, Spoleto e Umbertide. Non a caso saranno presenti i tre nuovi sindaci, rispettivamente Leonardo Latini, Umberto De Augustinis e Luca Carizia.

“L’appuntamento del 1 luglio riveste per la Lega una grande importanza – spiega il deputato Virginio Caparvi, segretario per l’Umbria – In modo particolare per la nostra regione questo è un momento di forte entusiasmo, visti i recenti risultati elettorali e per tale motivo mi auguro una partecipazione significativa dei nostri tesserati e sostenitori. Tante volte Matteo Salvini si è dimostrato vicino a noi e si è recato molto spesso in Umbria, adesso è arrivato il momento di dimostrare quanto il territorio umbro sia vicino a Matteo Salvini”.

