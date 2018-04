Caporicci Rimorchi ad Agriumbria da oltre 30 anni

Stand espositivo a Bastia Fiere dal 6 all’8 Aprile

Come ogni anno, Caporicci Rimorchi torna ad Agriumbria e lo fa proponendo i suoi mezzi, i servizi e i prodotti che dal 1984 sono resistenti, flessibili, duraturi e soprattutto Made in Italy.

Agriumbria si terrà presso il complesso fieristico di Bastia e quest’anno compirà il suo 50esimo. Caporicci è presente da ben 30 anni all’evento che, nel corso del tempo, si è affermato come una delle più importanti vetrine in fatto di Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione.

Proprio per questa occasione, Caporicci Rimorchi ha pensato di riservare una speciale promozione a chi visiterà la fiera scegliendo l’azienda spoletina. Il vantaggio sarà quello di approfittare del finanziamento con Credito Agrario tramite la Finagros – De Lage Landen a Tan 3,69%.

Tra i servizi che Caporicci offre, oltre alla vendita e al noleggio ce ne sono due molto utili ossia le riparazioni o modifiche dei veicoli, effettuate presso il proprio domicilio o in azienda e il magazzino ricambi con ritiro diretto in sede e/o spedizione in 24/48 ore.

Lo spazio espositivo di Caporicci Rimorchi ad Agriumbria si raggiunge attraverso l’ingresso SUD ed è collocato nel Piazzale B – Stand 2 (da V.le delle Nazioni) e sarà operativo dal 6 all’8 Aprile.

Per maggiori informazioni www.caporiccirimorchi.com

