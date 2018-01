Capodanno Foligno 2018 Gran Galà a Palazzo Candiotti, ecco le foto

In esclusiva per Tuttoggi.info vi proponiamo le foto del Capodanno Foligno 2018 Gran Galà a Palazzo Candiotti, realizzate dalla fotografa professionista Vanessa Raiola.

Centocinqua gli ospiti che hanno partecipato al banchetto, ospitato nel salone nobile di Palazzo Candiotti in via Gramsci, circa trecento i partecipanti al concerto del gruppo folignate ‘I Cinquantini’.

La serata è proseguita sino alle cinque del mattino, gli organizzatori ringraziano i partecipanti, e ci tengono a sottolineare che l’intero palazzo è stato riconsegnato all’amministrazione comunale, che lo avevo concesso in affitto provvisorio, in condizioni migliori della presa in consegna.

Ecco le oltre cento foto della serata, che potete scaricare dal sito e condividere sui social.

Attraverso Tuttoggi.info l’organizzatore Samuele Ciccioli, e Claudio Bianchini, ringraziano pubblicamente tutti gli ospiti e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.

