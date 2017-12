Capodanno a Perugia, gli eventi in centro storico

Il Centro Storico di Perugia è pronto per celebrare la notte di Capodanno con una ricchissima serie di eventi a partire dalle ore 20. “Capodanno ….a banda larga”: è questo lo slogan scelto per dare il benvenuto al 2018 nell’acropoli perugina.

Il programma: Marchin’ bands. Dj set e animazioni nelle vie e nelle piazze del centro storico dalle ore 22.00: Pink Puffers (drum’n’brass phunk band da Roma); Banda ire’ (batucada e samba “do Brazil”); La cantina del zi’ Socrate (onion street jazz band); Danza africana Perugia (ritmi e danze dell’Africa).

Funky train da piazza Partigiani: corse speciali gratuite alle 22.30 e alle 23.15. Percorso: Piazza Partigiani-Viale Indipendenza – Piazza Italia – Piazza Matteotti-Piazza IV Novembre – Piazza Cavallotti – Piazza Grimana-Via Pascoli – Via Pellini. A cura di Busitalia.

Brindisi al 2018 in via dei Priori: salita alla Torre degli Sciri, dalle ore 23.00. Info e prenotazioni: 3386573740 a cura dell’Associazione Priori.

Aspettando la mezzanotte, in Piazza Santo Stefano dalle ore 20.00 con DJ SET.

Dancing on ice in piazza Matteotti: dalle ore 22.00 divertimento per tutta la famiglia con speciale selezione musicale a cura di Dj Steve, special guest Faust-T, vocalist Renato (friday i’m in Rock).

A mezzanotte il consueto spettacolo pirotecnico.

Mobilità. Parcheggi: tariffa giornaliera massimo € 6,00; tariffa notturna € 2,50 dalle 20.00 alle 2.00, escluso mercato coperto. Minimetrò: apertura straordinaria fino alle ore 2.

