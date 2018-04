Cantina Barbanera ultimo atto, con Love is Love si celebrano i 10 anni

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, la Cantina Barbanera si prepara per il gran finale. Si tratta della serata evento Love is Love che avrà un sapore del tutto particolare. Mercoledì 18 Aprile infatti, il locale spoletino festeggerà i suoi 10 anni di attività. Per l’occasione ci sarà la richiestissima vocalist Nikita, dj set di Schiky e (Jacopo Burger)3 ad animare la serata che coinciderà anche con la chiusura stagionale. Per tornare a divertirsi e a mangiare alla Cantina Barbanera bisognerà aspettare infatti novembre quando il locale riaprirà i battenti per un nuovo ed esplosivo anno. Questo è stato caratterizzato da tante emozionanti serate condivise con il popolo della Cantina, amante del buon bere, del buon mangiare e della buona musica. Una formula vincente, quest’anno spinta dal Direttore Artistico Enrico Brazzini che con la direzione del locale ha creato un vero e proprio palinsesto di appuntamenti fissi accanto ad altri a sorpresa che hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito.

Mercoledì si concluderà questo grande e riuscito viaggio all’insegna del Love il Love edizione Buon Compleanno

Per informazioni e prenotazioni Mirko 348.3245079

