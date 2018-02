Cantina Barbanera, Lucio Battisti e Ministero del Metallo

Il gelo non fermerà di certo la Cantina Barbanera che anche nella settimana più fredda dell’anno propone il suo programma musicale per riscaldare gli animi degli avventori del Ristorante Pizzeria Rummeria. Mercoledì 28 ad infiammare il locale di Spoleto ci sarà il Karaoke per lasciare carta bianca agli ospiti della Cantina che avranno modo di esprimersi intonando i loro pezzi preferiti.

Venerdì 2 sarà la volta di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, Lucio Battisti, che verrà omaggiato con un live in occasione del primo evento di Marzo alla Cantina.

Sabato invece tutta un’altra musica. Salirà sul palco il Ministero del Metallo, rock band formata nel 2011 con l’intento di esaltare la cultura legata all’heavy metal.

Menu sempre e solo alla carta, prenotazione consigliata e pizza al piatto, da asporto e persino a domicilio. Per info e prenotazioni 348.3245079

La Cantina Barbanera si trova in Via Ugo La Malfa, 19, in Zona Madonna di Lugo a Spoleto

