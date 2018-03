Cantina Barbanera, Love is Love, Egoricarica e Fabio&Rosaria

La Cantina Barbanera prosegue e vele spiegate il suo viaggio verso il mondo della musica e del divertimento partendo dal cibo. La location infatti è conosciuta prima di tutto come Ristorante e Rummeria e dalla scorsa stagione anche come Pizzeria grazie a una collaborazione con Ganzo; poi il caso ha voluto che l’ingresso di Enrico Brazzini nella famiglia della Cantina incrementasse gli eventi musicali già molto presenti fino a creare un vero e proprio palinsesto settimanale di iniziative musicali che hanno reso il locale ancor più popolare.

E cosi il mercoledì è all’insegna del Love is Love con la Vocalist del BeQueer “La Diva Proibita” NIKITA e la resident Dj Schiky .

Il venerdi è una via vai di ospiti e questa settimana a salire sul palco della Cantina saranno gli Egoricarica edizione La cena per Pasqua. Il gruppo descrive il suo repertorio come “un intenso tuffo nella musica più divertente, che spazia dagli anni ’60 ai giorni nostri, mischiandosi in Medley dal sicuro sapore Dance che può solo farti ballare”. Invitante!

Infine il sabato che questa settimana vede protagonisti Fabio & Rosaria con il loro Night Party.

Per info e prenotazioni contattare il numero 348.3245079

