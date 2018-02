Cantina Barbanera, Love is love, Carnival Party e Jam Session dell’amore

Mercoledì 7 Febbraio torna il Love is Love dinner&show con la resident dj SchiKy accompagnata dalla vocalist Nikita direttamente dal BeQueer. Special guest della serata Michelle.

Poi si entrerà nel cuore del weekend con il tanto atteso Carnival Party della Cantina Barbanera che si svolgerà Venerdì 9 Febbraio. La festa sarà animata dalla Blue Band, che celebrerà il suo ventesimo anniversario presso il ristorante pizzeria rummeria di Spoleto.

Sabato 10 Febbraio la Cantina ripropone la Jam session of love con i resident musicians Roberto Carlini e Gianluca de Maria. Due saranno gli special guest: Alberto Grandoni e la star from Berklee College of music Lydia Lyon.

Sempre è possibile mangiare alla carta con possibilità di gustare una pizza al piatto o da asporto grazie alla collaborazione con il Ganzo.

Il divertimento vi aspetta alla Cantina Barbanera in Via Ugo La Malfa, 19, presso la Zona Industriale di Madonna di Lugo a Spoleto. Per info e prenotazioni: Mirko 3483245079

