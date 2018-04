Cantina Barbanera, Love is Love carico di ospiti, Ibridoma e Adamas venerdi e la penultima data della Jam Session

Un’altra settimana è iniziata e la Cantina Barbanera ha già svelato il suo programma di eventi. La conferma è Love is Love, appuntamento fisso del sabato, organizzato da Easy Event di Enrico Brazzini, con la vocalist Nikita e la resident Dj Schiky. La novità sta negli ospiti speciali che, eccezionalmente per questo mercoledi, entreranno a far parte della banda del Love is Love. In console Dj Sandro Stipe con uno special show impreziosito da Michelle & (Jacopo Burger)3.

Il venerdi è ogni volta diverso e questa settimana la Cantina ospiterà Ibridoma e Adamas unplugged per una cena show con menu alla carta e energia assicurata in perfetto stile Metal. I primi vengono da Macerata, a comporre la band: Chriastian Bartolacci –Voice, Marco Vitali –Guitar, Sebastiano Ciccale’ –Guitar, Leonardo Ciccarelli –Bass, Alessandro Morroni –Drums. Gli Adamas invece sono spoletini e rispondono al nome di: Faithful Father VOICE (Luigi Castellani), Mastro GUITAR (Federico Fondacci), Gufo – BASS (Alessandro Manini), Magnosuuvicchieri DRUMS (Eugenio Castellani).

Sabato invece sarà la volta del penultimo appuntamento con la musica di Roberto Carlini e Gianluca de Maria per la serata Jam Session dell’Amore.

La Cantina Barbanera offre anche un servizio pizzeria particolarmente potenziato grazie alla partnership con il possibile gustare anche l'ottima pizza by Ganzo, da consumare al momento o anche a casa, con ritiro presso la Cantina o consegna a domicilio.

