Cantina Barbanera e Ganzo, da oggi la pizza è anche a domicilio

Cantina Barbanera e Ganzo da questa stagione fanno coppia fissa. Il ristorante rummeria che si trova nella Zona di Madonna di Lugo ha infatti potenziato quest’anno i servizi alla clientela aggiungendo l’importantissimo tassello della pizza cotta sul forno a legna. Da oggi l’impegno si intensifica perchè oltre a consumare la pizza presso il locale o a ordinarla da asporto, è possibile riceverla anche a casa.

Il servizio a domicilio garantisce la consegna del prodotto caldo, fragrante e inalterato nel gusto grazie a particolari cartoni che preservano il sapore della pizza. Per provare il servizio basterà contattare il numero 3347050679 e scegliere tra l’ampia scelta di varianti su base bianca o base rossa.

Il costo del servizio è di soli 2 euro ed è disponibile tutti i giorni a partire dalle ore 19:30. Per chi volesse invece gustare la pizza appena sfornata, non deve far altro che recarsi presso la Cantina Barbanera che nei giorni di mercoledi, venerdi e sabato organizza sempre eventi musicali.

