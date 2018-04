Cantamaggio 2018, ‘Giovani Maggiaioli Crescono’ | Mercatino e giochi per bimbi

Quest’anno il Cantamaggio ternano si arricchisce di una nuova forma di animazione durante la serata della sfilata dei carri di maggio.

In centro città, nella zona pedonale di Piazza Tacito, ci sarà l’iniziativa Giovani Maggiaioli Crescono: sarà allestito un mercatino artigianale dalle ore 17.00 alle ore 24.00 della notte del 30 aprile e, il 1 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, in questo spazio ci saranno anche giochi didattici a disposizione per i bambini.

Musica, poesie, balli e i carri allegorici festeggiano la primavera in un tripudio di luci e colori. E’ questo il Cantamaggio ternano che dal 1896 i ternani festeggiano l’arrivo di questa straordinaria stagione. E’ la rinascita della natura, lo sbocciare di nuovi amori e l’arrivo di un nuovo entusiasmo che porta ormai da più di cento anni i ternani e non solo, a ritrovarsi in centro per passeggiare, festeggiare e ammirare i carri che da più di cento anni emozionano e arricchiscono di gioia i cuori di tutti noi.

La mostra mercato sarà composta da 20 stand mobili 3m x 3m che proporranno la vendita di giocattoli artigianali, oggettistica artigianale per la casa, la famiglia e la persona. Lavori fatti a mano da mani sapienti e frutto del proprio ingegno, in questo modo vengono realizzati oggetti creativi e ricchi di personalità.

Programma Piccoli Maggiaioli Crescono

Lunedì 30 aprile

Ore 17.00 allestimento Stand

Ore 18.00 Inizio attività per i bambini

Ore 22.00 Chiusura attività per i bambini

Ore 24.00 Chiusura stand e attività per i bambini

Martedì 1 maggio

Ore 11.00 allestimento Stand

Ore 16.00 Inizio attività per i bambini

Ore 20.00 Chiusura stand e attività per i bambini

