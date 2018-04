Canoa Club Perugia, il 14 e 15 aprile Gara Circuito Nazionale Grand Prix d’Italia sul Tevere

Dopo il successo avuto nell’organizzazione della Gara Nazionale del Circuito Canoa Giovani dello scorso anno, la Federcanoa ha deciso di assegnare nuovamente al Canoa Club Perugia a.s.d. l’organizzazione di un evento a livello Nazionale.

Toccherà quindi alla storica società umbra l’organizzazione della 4^ e 5^ tappa del Circuito Nazionale Grand Prix D’Italia.

La gara è un grande evento sportivo regionale: parteciperanno, infatti, società provenienti da tutta Italia con più di 100 iscritti in tutte le categorie, dagli allievi ai master. Fittissima la presenza anche degli atleti e delle atlete umbri, da Terni, Città di Castello, Spoleto, Piediluco.

Al cancelletto di partenza ci saranno anche le straordinarie sorelle veronesi Cecilia e Alice Panato che lo scorso anno, poco dopo aver partecipato alla nostra gara sul Tevere, si sono laureate, sui torrenti di Svizzera e Austria, campionesse del Mondo e d’Europa nelle categorie C1 e C2.

La gara classica sulla lunga distanza ci sarà sabato 14 aprile. La partenza è prevista alle 14.00 dal Bosco Didattico di Ponte Felcino. Il traguardo sarà all’altezza del Cva di Pretola, dove verranno anche fatte le premiazioni a fine gara.

La gara potrà essere seguita lungo tutto il percorso verde: un vero e proprio evento per l’Umbria e per Perugia e un’occasione per conoscere più da vicino questo sport.

La gara Sprint ci sarà domenica 15 aprile. Le partenze sono previste alle 10.30 a valle della Torre di Pretola. Il traguardo sarà prima del ponte stradale di Ponte Valleceppi. Anche in questo caso sarà possibile seguire tutta la gara dal percorso verde

“L’assegnazione anche quest’anno di gare Nazionali alla nostra società è un riconoscimento importante da parte della Federcanoa – ha dichiarato il presidente del Canoa Club Perugia Luca Falchetti – il canoa Club Perugia da più di venti anni impegnato ad avvicinare persone a questo sport. La canoa è uno sport completo e adatto a tutte le età che si pratica in mezzo alla natura e che consente di vivere l’ambiente – fiume, lago o mare – da dentro, da una prospettiva assolutamente esclusiva”.

Il Canoa Club Perugia ha una sede lungo il Tevere a Collestrada e una sede sul Trasimeno a Monte del Lago.

Il sito è www.canoaclubperugia.it , la mail info@canoaclubperugia

Foto: repertorio TO

