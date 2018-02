Canile Orvieto, Nas riscontrano irregolarità | Comune corre ai ripari

Dopo il verbale dei Nas per la struttura non a norma, amministrazione comunale programma i lavori di adeguamento dei box e la realizzazione dell’area per lo sgambamento

Box non a norma, ma anche irregolarità su scarichi e pavimentazioni. Sono i rilievi fatti da Usl e carabinieri del Nas in merito al canile comunale di Orvieto dopo un sopralluogo scattato martedì. Per scongiurare la chiusura il Comune ha l’obbligo di mettersi in regola entro 6 mesi. E l’amministrazione comunale corre subito ai ripari programmando gli interventi necessari.

L’amministrazione comunale, infatti, fa sapere che – in relazione al verbale redatto dai Nas a seguito degli accertamenti eseguiti in data 20 febbraio 2018 presso il canile comunale e all’esito della relativa riunione svoltasi in Comune per analizzare le criticità evidenziate – sta provvedendo a porre in essere quanto di competenza per ottemperare alle prescrizioni in esso contenute, riguardanti, in particolare, lavori di adeguamento dei box che alloggiano i cani, nonché la realizzazione di un’area per lo “sgambamento” degli stessi.

Tali lavori saranno effettuati evitando sia lo spostamento degli animali che la chiusura dell’impianto, stante l’importante funzione che il canile comunale svolge sul territorio e nell’ottica di rendere quanto più ottimali possibili le condizioni di ricovero dei cani.

(foto di repertorio)

