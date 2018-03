Campo rom di Sant’Eraclio, via allo smantellamento

Dal Consiglio comunale di Foligno arriva un voto favorevole, compatto e trasversale allo smantellamento dell’ormai tristemente noto ‘campo romo di Sant’Eraclio’. Il disco verde è arrivato dalla seduta consiliare di ieri pomeriggio con un’approvazione all’unanimità. Qualcuno, riferendosi anche al pungo duro contro i parcheggiatori abusivi nell’area dell’ospedale, l’ha sarcasticamente definitiva ‘svolta leghista’ dell’amministrazione Mismetti.

Di fatto, per l’accampamento di via Londra ormai i giorni sono contati. La massima assise cittadina ha votato l’immediata eseguibilità di una vasta porzione del terreno, dopo il via libera incassato dalla seconda commissione consiliare. Parzialmente soddisfatti i residenti della zona, che hanno occupato in massa i posti riservati al pubblico, insieme ad un’altrettanto folta delegazione di CasaPound guidata dal responsabile cittadino Saverio Andreani.

Nella sostanza, verranno demoliti quei fabbricati costruiti in area agricola di pregio privi di qualsiasi interesse pubblico nè atti ad utilizzi per finalità pubbliche e sociali. Le spese per le demolizioni dovranno essere a carico dei soggetti che hanno abusivamente costruito nel terreno, che passerà poi alla proprietà comunale.

