Cambio viabilità a Orvieto, per lavori alla chiesa di San Bernardino

Senso unico alternato per permettere l’istallazione di un cantiere

A causa di lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione della facciata della Chiesa di San Bernardino in via Soliana, a Orvieto, martedì 20 marzo la viabilità dell’area subirà alcune modifiche a tutela della sicurezza pubblica e per permettere il posizionamento di una piattaforma aerea di fronte alla facciata della Chiesa.

Nello specifico, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 verrà istituito un senso unico alternato, regolamentato da movieri, in via Soliana di fronte alla Chiesa oggetto degli interventi di messa in sicurezza. Sarà comunque predisposta l’installazione di tutta la segnaletica necessaria alla istituzione del cantiere ed alla regolamentazione del traffico con personale.

Foto di Alberto Bellini

