Cade mentre pota un albero, grave 60enne dopo volo di 6 metri

Si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Perugia, in prognosi riservata, un 59enne (P.G. le sue iniziali) rimasto ferito a Città di Castello, questa mattina, mentre stava potando un albero. Secondo quanto appreso, l’uomo è caduto accidentalmente da un altezza di circa 6 metri e ha riportato diversi traumi, tra cui una lesione alla colonna vertebrale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma vista la serietà delle sue condizioni è stato attivato l’elisoccorso della postazione di Fabriano. In elicottero è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia per una migliore gestione assistenziale, come fanno sapere dall’azienda ospedaliera perugina.

Dopo gli esami strumentali l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata. A preoccupare i medici è soprattutto la lesione alla colonna, le cui conseguenze saranno oggetto di monitoraggio nella prossime ore.

