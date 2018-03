Caccia all’uomo, i carabinieri di Spello, Assisi e Perugia arrestano due ladri, un terzo in fuga

Caccia all’uomo martedì 16 marzo a Rivotorto di Assisi, dove sono scappati tre ladri che stavano tentando un colpo a Spello: notati dai carabinieri della locale stazione (agli ordini della compagnia di Foligno ( coordinata dal comandante dei carabinieri di Foligno Angelo Zizzi), i tre si sono dati alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri (forse tre stranieri) sono stati sorpresi mentre volevano rubare un’auto, che poi sarebbe probabilmente stata usata per compiere furti in abitazione. I malviventi hanno allora tentato la fuga utilizzando le strade interne che li hanno condotti a Rivotorto, ma la scarsa conoscenza dei luoghi li ha fatti impantanare a Santa Maria della Spina, in un sentiero che è poco più di una mulattiera.

Ad inseguire i ladri, oltre ai militari spellani e folignati, anche delle gazzelle da Assisi e Perugia: due persone sono state arrestate, l’altro è invece scappato nei campi e al momento resta latitante.

