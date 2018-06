Bonificazione Umbra, a giorni arriveranno le richieste di contributo ai cittadini

Saranno consegnate tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio le richieste di contributo per il Consorzio della Bonificazione Umbra per l’anno 2018 e quelle relative agli impianti di irrigazione a scorrimento inerenti la stagione irrigua 2017, con scadenza al 20 luglio 2018.

Gli avvisi potranno essere così pagati:

• con addebito diretto in C/C compilando l’apposito modulo;

• bollettino c/c postale presso tutti gli sportelli Poste Italiane spa o Poste Private convenzionate;

• presso le sedi di Foligno e Spoleto con Bancomat/Carta di Credito;

• sul sito http://www.poste.it nell’area clienti sezione Pagamento Bollettini (con carte di credito (VISA e MasterCard), carta Postepay oppure conto BancoPosta);

• presso tutti i punti LOTTOMATICA;

• con il servizio PagaComodo di Paytipper;

• tramite l’app per smartphone HypeWallet ;

• con PAYPAL (anche senza avere un conto) alla pagina PagaconPaypal logoPaypal;

• tramite bonifico bancario IBAN IT75I0760103000001022216780 BIC/SWIFTBPPIITRRXXX specificando il codice inserito nell’avviso.

Per evitare disguidi postali e ridurre il consumo di carta è possibile richiedere l’invio dell’avviso tramite email e domiciliare l’avviso di pagamento. Per farlo basta compilare il modulo allegato all’avviso nella parte desiderata o registrarsi al sito e cliccare la propria scelta nell’apposita sezione.

Si ricorda che i contributi dei consorzi obbligatori di bonifica sono deducibili dal reddito. Pertanto, l’importo iscritto nell’avviso (solo tributo 630) è deducibile dalla dichiarazione dei redditi (mod 730 o Unico), dell’anno d’imposta per il quale si è provveduto al versamento.

Per gli immobili locati, spetta al contribuente verificare la deducibilità del contributo pagato. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito del Consorzio www.bonificaumbra.ito inviando una email all’indirizzo tributi@bonificaumbra.it.

Inoltre, fino alla data di scadenza degli avvisi saranno garantite le seguenti aperture straordinarie: sede di Spoleto, Via Arco di Druso n. 37, e sede Foligno, Via Romana Vecchia snc, nei seguenti giorni ed orari:

– dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

– nei giorni Lunedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Dal giorno seguente alla scadenza gli Uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

– Spoleto, Via Arco di Druso n. 37: Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

Martedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

– Foligno, Via Romana Vecchia snc:

Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

