Bomba da mortaio inesplosa a Belladanza, artificieri al lavoro

Una bomba da mortaio inesplosa della Seconda guerra mondiale (foto a fianco) è stata rinvenuta nei pressi della località Belladanza, proprio sotto la discarica. Il ritrovamento da parte di un cittadino era stato segnalato 15 giorni fa ai carabinieri della Stazione di Città di Castello. Proprio in queste ore gli artificieri, intervenuti sul posto, la stanno rimuovendo per poi portarla in una cava della zona dove sarà fatta brillare.

