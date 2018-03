“Biondo Tevere”, un giornata per ripulire le sponde del fiume | Programma

Con ‘Biondo Tevere’ tutti noi ricordiamo che prenderci cura del fiume che bagna il territorio dove viviamo è un preciso dovere civico, ma tocchiamo con mano anche quanto debba crescere la cultura della salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico e quante siano le persone pronte a mobilitarsi per proteggere questo bene straordinario da ciò che può deturparlo

L’assessore all’Ambiente Massimo Massetti presenta così la terza edizione di “Biondo Tevere”, che domenica 25 marzo porterà i volontari aderenti all’iniziativa a pulire le sponde del fiume nel tratto per la pesca a prelievo nullo (No kill) tra il ponte di San Giustino e il ponte della E45 di Città di Castello.

L’appuntamento, organizzato da Fishing Club Alto Tevere Umbro, Umbria Cuore No Kill, Arci Pesca Fisa e dalla Pro Loco di Piosina, con la partecipazione degli ospiti del Centro Diurno Socio-Riabilitativo Flauto Magico Asl n.1 gestito dalla Cooperativa La Rondine, e il patrocinio dei Comuni di Città di Castello e San Giustino, chiamerà a raccolta quanti amano il Tevere e hanno a cuore la salute dell’ecosistema unico rappresentato dall’asta del fiume.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 presso l’Happy Bar di Piosina, con la consegna ai partecipanti del materiale per la raccolta di rifiuti e l’assegnazione dei tratti da pulire. Per tutti è consigliata la dotazione personale di guanti, corde, stivali e forbici da potatura. Tra le ore 9 e le 13 i volontari andranno alla ricerca dei materiali abbandonati lungo il corso d’acqua e tra le 13 e le 13.30 è previsto il deposito dei sacchi con i rifiuti nei punti di raccolta. La Pro Loco di Piosina ospiterà a partire dalle 13.30 un pranzo per tutti i presenti (costo 10 euro a testa con prenotazione) e, dalle ore 15, sarà possibile divertirsi con la pesca no kill nelle acque del Tevere.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi. Per informazioni è possibile rivolgersi al Fishing Club Alto Tevere Umbro al numero 347.1767368 (Nicola) o all’indirizzo di posta elettronica info@fcatu.com o sul sito www.fcatu.com/pulizia-tevere-2018.

Stampa