Bibliobus, al via a Spoleto il servizio itinerante della Biblioteca “G.Carducci”

Tra qualche giorno prenderà il via Il Bibliobus, un vero servizio bibliotecario itinerante che dà l’opportunità di conoscere e usufruire dell’offerta della “Carducci”: dal tesseramento al prestito di materiali (libri, cd, dvd, videocassette), dal servizio informativo alla consulenza bibliografica.

Il Bibliobus porterà la biblioteca “fuori dalla sua sede” istituzionale di Palazzo Mauri, carico di libri da prendere in prestito e adatti a tutte le età: libri cartonati per i piccoli, racconti, romanzi, saggi, hobby e tempo libero. Nei mesi di giugno e luglio il Bibliobus farà il giro delle frazioni in orario pomeridiano con delle fermate di circa 2 ore, dalle 16 alle 18, in luoghi facilmente raggiungibili dai residenti: piazzali, campi sportivi, zone verdi attrezzate, facilmente accessibili con l’automezzo a disposizione.

Con un documento di identità e il domicilio si potrà richiedere la tessera di iscrizione, gratuita e valida sia per la Biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto, che in tutte le biblioteche dell’Umbria. La durata del prestito è di 30 giorni.

Le uscite saranno concordate con le Proloco delle frazioni, che indicheranno il luogo di sosta consentito. Le prime fermate in programma saranno quelle di San Giacomo (martedì 26 giugno a Piazzale Flaminio) e San Martino in Trignano (mercoledì 4 luglio). Il Bibliobus viaggerà con i bibliotecari insieme ai ragazzi del Servizio Civile e alcuni volontari del “Gruppo Lettori volontari della “Carducci”.

Se vuoi richiedere la fermata del Bibliobus nella tua frazione contatta la Biblioteca comunale “G. Carducci” tramite la Proloco, associazione, centri sociali, circoli della tua frazione chiamando il numero 0743.218 801/825 o scrivendo una email a biblioteca.comunale@comunespoleto.gov.it.

Stampa