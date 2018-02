Bastia Umbra, durante un trasloco fa sparire costosa attrezzatura per ristorante | Carabinieri lo denunciano

L’uomo aveva ricevuto incarico dalla proprietaria del ristorante di provvedere al trasloco | Recuperato il materiale

I militari delle Stazioni CC di Bastia Umbra, Santa Maria degli Angeli e Cannara, al termine di attività investigativa, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia, un soggetto ritenuto responsabile dei reati di truffa ed appropriazione indebita.

L’operazione ha permesso il recupero parecchio materiale su cui comunque sono ancora in corso accertamenti. In particolare, gli elementi raccolti nei confronti del predetto, hanno fatto emergere il fatto che lo stesso incaricato del trasloco dei mobili e delle attrezzature di locale dalla proprietaria, una signora romana, con artifici e raggiri, si appropriava indebitamente di parte delle masserizie, consistenti in oggetti da ristorazione, molto costosi, a lui affidati.

Il materiale recuperato per un valore di circa 8mila euro è stato sottoposto a sequestro giudiziale in attesa di ulteriori accertamenti e per la restituzione all’avente diritto.

