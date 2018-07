Bastia Umbra, la denuncia di un cittadino:”Siamo invasi dalle erbacce, la giunta faccia qualcosa”

Bastia Umbra invasa dalle erbacce, in alcuni casi alte persino quanto un automobile. È la segnalazione, con foto, di un cittadino bastiolo. Le erbacce sono “democratiche” e crescono nelle rotonde, nei quartieri dove appena c’è un po’ di prato, tra le crepe di strade e marciapiedi, in zone abitate o semi abbandonate, aiutate anche dal fatto che “da tempo nessuno si fa vedere per sfalciarle”.

“Paghiamo le tasse e pure esose – spiega il cittadino contattato da Tuttoggi.info – ma nonostante questo ci sono zone della città, come via Irlanda, che sono lasciate nell’incuria, con erbacce e sterpaglie che sono lesive per l’immagine della zona e malsane per i residenti – svariati sono affetti da allergie e hanno continui attacchi – che respirano continuamente graminacee, polveri e altri agenti allergenici”. Non va meglio nella zona ‘recintata’ dell’ ex “Eden Rock” che – secondo il cittadino – sembra un appezzamento di terreno in mezzo alla macchia: ci sono un sacco di sterpaglie e un mucchio di animali. Ora basta – l’appello – l’amministrazione comunale risolva la situazione in fretta”.

