Bastia Umbra, due giornate di lavori alla rete elettrica

Mercoledì 18 e lunedì 23 aprile interventi di manutenzione del sistema elettrico | Ecco dove e quando mancherà la corrente

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che mercoledì 18 aprile e lunedì 23 aprile effettuerà due interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Bastia Umbra per il rinnovo delle cabine elettriche denominate “Smistamento Bastia” e “Firenze” che forniscono alimentazione rispettivamente ad una zona del centro città e all’area della stazione ferroviaria.

Gli impianti, che trasformano l’energia da media a bassa tensione per portarla ad aziende, attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, saranno rinnovati attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica che risulta in parte danneggiata.

Nel dettaglio, le squadre operative di E-Distribuzione doteranno la cabina “Smistamento Bastia” di un nuovo quadro di bassa tensione automatizzato e la cabina “Firenze” di nuovi “IMS”,interruttori e sezionatori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico sotteso all’impianto: l’intervento migliorerà la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie, grazie a un assetto più equilibrato dei carichi elettrici, sia in caso di disservizio quando sarà possibile isolare il solo tratto di linea guasto e restituire immediatamente elettricità al resto delle utenze tramite manovre telecomandate della rete elettrica.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione dividerà su due giorni e circoscriverà a gruppi ristretti di utenze grazie a bypass da linee di riserva, come da indicazioni seguenti:mercoledì 18 aprile, dalle ore 9:00 alle 13:30, Bastia Umbra, pochi civici di via Torgianese (civ. da 2 a 10, 16, da 1 a 13/a, da 15/b a 19/a, 23, sn), via Garibaldi (civ. da 2 a 4, da 8 a 12, 16/a, da 3 a 7, 11, 19, sn); via Chiaschio (civ. da 6 a 8, 14, da 20 a 22, sn); via Isola Roma (civ. da 2 a 4, 8, 3, 7, 23 sn), piazza Umberto I (28, 1, da 23 a 25, sn), via della Rocca (civ. da 14 a 16, 20, 19), piazza Mazzini (civ. da 68 a 72, 69), via Antonietti (civ. da 2 a 4) e via Conservificio sn; lunedì 23 aprile, dalle ore 14:00 alle 16:30, Bastia Umbra, via Firenze civ. da 47 a 51/a, 51/h, 51/L, sn (senza numero); viale Stazione civ. da 4 a 4/a, sn.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

