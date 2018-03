Bastia Umbra, domenica torna la Fiera di Primavera

Appuntamento dalle ore 8 alle 19, ci sarà anche una parte dedicata a mercatino dell’usato, collezionismo e antiquariato | Le vie interessate

Domenica 11 marzo si svolgerà a Bastia Umbra la consueta Fiera di Primavera, con orario 8 – 19. Una parte della Fiera, spiega il Comune di Bastia, sarà dedicata a Mercatino dell’Usato, Modernariato, Collezionismo, Piccolo Antiquariato (“La fortuna in soffitta”).

Le vie interessate alla Fiera e conseguentemente chiuse al traffico saranno: Piazza Mazzini, Piazza Togliatti, Via Veneto, Via dell’Isola Romana, Via Roma (centro storico). Una apposita segnaletica fornirà indicazioni per la viabilità alternativa.

