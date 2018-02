Basket, via alla collaborazione tra Mens Sana Siena e Giromondo Spoleto

Accordo nel segno del basket tra Siena e Spoleto. Le società toscane Mens Sana Basket 1871 e Mens Sana Basketball Academy hanno infatti avviato un rapporto di collaborazione tecnica con la società umbra Giromondo Spoleto.

Una cooperazione avviata comunque già da tempo con l’arrivo a Siena nell’estate del 2011 di Alessandro Cappelletti e, nelle ultime due stagioni, l’approdo nel vivaio biancoverde di Carlo Cappelletti (2002), Saverio Bartoli (2000) e Vittorio Bartoli (2002).

“Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà come la Mens Sana – commenta il Presidente della società umbra Juri Cerasini – un rapporto che già da anni lega le due società e che potrà così consolidarsi in termini di sviluppo e crescita del parco giocatori e dei tecnici”.

Gli fa eco l’amministratore della Mens Sana Basket 1871 Francesco Bertoletti: “Per noi è veramente un onore poter vantare collaborazioni di questo genere con società come la Giromondo Spoleto, nell’ottica di un arricchimento reciproco delle due società dal punto di vista tecnico, come già visto nel tempo con l’arrivo in biancoverde di giocatori come Alessandro Cappelletti e di giovani come il fratello Carlo e Saverio e Vittorio Bartoli”.

