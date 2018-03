Basket Disabili Foligno, vittoria preziosa a Termoli

Dopo qualche partita un po’ sotto tono, la Squadra di Basket della Polisportiva Disabili Foligno guadagna una vittoria preziosissima a Termoli.

Lo spirito di sacrificio e la tenacia che gli atleti Folignati hanno dimostrato, determina un epilogo positivo per Basket Disabili Foligno che porta a casa la vittoria battendo il Fly Sport Molise con un punteggio di 27-49.

Il Coach Loperfido, ex allenatore del Fly Sport Molise, esprime il suo pensiero prima della partita: “Oggi siamo a Termoli dove ho giocato negli ultimi 4 anni. Qui ho lasciato non un pezzo, ma gran parte del mio cuore. Affiorano mille ricordi nel rivedere il Pala Sabetta. Prendere la decisione di andare via è stata veramente dura per me, ma tutto questo, nel momento in cui ci sarà la palla a due, farà parte del passato, oggi gioco x la Polisportiva Disabili Foligno ed il mio unico obiettivo è cercare la vittoria per la mia squadra!”.

Detto e fatto, avvio esemplare per il primo quarto, gli 8 punti di Catarinucci dimezzano le fatiche della squadra che chiude il primo tempo parziale 3-16. Strategico il secondo match per Basket Disabili Foligno, l’attività di squadra ha totalizzato 10 punti concludendo i primi due tempi parziali con un punteggio di 7-26.

Retto alla grande anche il terzo quarto dove a dominare la scena è senza dubbio Fabrizio Galli con 8 punti sui 18 totali del tempo parziale. Catarinucci 10, Ugolini 6, Acciarino 2, Bartoli 2, Loperfido 17, Galli 8, Torregiani 2, Castellani 2.

La seconda giornata del girone di ritorno si conclude con una meritata vittoria per la squadra di Basket della Polisportiva Disabili Foligno, gli sforzi degli atleti hanno contribuito a difendere il quinto posto in classifica.

Il 10 Marzo alle 15:00 Basket Disabili Foligno affronterà il Don Orione al Palasport Paternesi.

