Il 2018 è l’hanno in cui debutterà il nuovo sistema di reclutamento per diventare docenti nella scuola pubblica italiana, il nuovo sistema di reclutamento prevede oltre al titolo anche l’acquisizione dei 24 CFU Crediti Formativi requisito necessario per poter accedere al concorso pubblico, tutti i vincitori del bando dovranno poi frequentare un percorso formativo della durata di 3 anni denominato FIT (Formazione iniziale e tirocinio), al termine del quale saranno assunti in ruolo. I 24 Cfu

Anche l’Ateneo di Perugia si è attivato al fine di far acquisire agli aspiranti docenti i 24 cfu che possono essere conseguiti in forma curricolare, in forma aggiuntiva o in forma extra curricolare. Ed è così che dai primi di febbraio è iniziato il caos tra segreterie e lezioni da seguire per centinaia tra coloro che un giorno sperano di poter insegnare. Per alcuni un sogno nel cassetto, per altri un piano B dalla difficile e complessa ricerca di un lavoro.

Un obiettivo ben preciso, quello di entrare a scuola, ma da portare avanti contestualmente ad orari lavorativi. Sì perchè spesso gli aspiranti docenti sono adulti, ultra 30enni, con famiglia e forse già con qualche ora di supplenza a scuola.

Ed ecco che una giovanissima studentessa dell’Ateneo di Perugia su Facebook ha fondato un gruppo “Corso Fit 24 cfu Perugia” dove oltre a scambiarsi consigli e suggerimenti sul miglior percorso da seguire, chi ha più tempo libero per seguire le lezioni sui banchi dell’Ateneo, carica gli appunti. Una vera e propria rete di solidarietà nata sui social a cui, ad oggi, sono già iscritte quasi mille persone e dove sono stati caricati oltre 40 file, tra slide e appunti da studiare per superare gli esami.

Il gruppo

Dietro a questa idea geniale di condivisione e solidarietà c’è Valentina Procacci, 24 anni, studentessa uscente dell’Università di Perugia ed ex rappresentante dell’Ateneo.

Come ti è venuta questa idea di creare uno spazio dove condividere appunti e testi d’esame?

“Il gruppo nasce il 5 febbraio (giorno in cui sono partiti i cfu) dal desiderio di intrecciare relazioni di mutuo sostegno e aiuto per superare le difficoltà che questo concorso incognito ci sta mettendo difronte. L’impatto per me ingegnere è stato terribile e la prima cosa che ho fatto è cercare libri, riassunti e materiali online. Quindi ho iniziato la ricerca e man mano che la cosa prendeva forma e volevo condividerla con le mie colleghe e amiche, mi sono detta “perché non condividerla con gli altri”? Sono tra le più giovani li dentro, ho visto tantissima gente con almeno 10/15 anni più di me che si trovava a fare esami per pochissimi crediti con tantissimi libri da comprare e studiare”.

Un bel gesto, davvero, che è stato apprezzato da quasi mille persone che si sono iscritte al gruppo in meno di 2 settimane, caricando oltre una quarantina di file.

“Non posso negare la mia fede cristiana e lo spirito che ho di accoglienza e dono che vivo costantemente nei miei contesti quotidiani. Faccio parte di un gruppo francescano mariano quindi mi è proprio partito l’istinto senza grandi scopi e fini. Non potevo immaginare che il gruppo crescesse a mille persone. In questa fase di incertezza e caos che respiriamo non possiamo che darci conforto. La cosa bella è la catena di relazioni che è nata e in men che non si dica hanno iniziato tutti a condividere”. Qual è il tuo percorso di studi e cosa vorresti insegnare?

“Ho sempre tenuto nel cassetto il sogno di insegnare, il mio professore di matematica era un ingegnere come me e mi ha trasmesso sia la passione per le materie come matematica e fisica sia i valori come persona e insegnante. Mi piacerebbe insegnare alle medie Tecnologie e disegno tecnico, nonostante uno possa pensare che sia uno “spreco” per la mia laurea, mi piace lavorare con gli adolescenti, è una fascia critica e comunque accattivante e stimolante. Altrimenti le materie tecniche al Geometri”.

Hai incontrato personalmente qualcuno degli iscritti al gruppo?

“Alcuni già li conoscevo perché ci incrociavano all’Università, altri mi hanno riconosciuto dalla foto profilo di Facebook per ringraziarmi e stringermi la mano. E’ stato imbarazzante perché davvero non penso di aver fatto chissà che, forse non si è più abituati al bene. Ma quello che è partito dal gruppo è una cosa bellissima e di cui vado fiera”.

