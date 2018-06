Ballottaggio Terni, M5S lancia De Luca col ministro Alberto Bonisoli

Thomas De Luca, candidato sindaco M5S

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo professor Alberto Bonisoli, sarà a Terni mercoledì 20 giugno alle ore 21 presso la sala congressi dell’Hotel Valentino, per sostenere la candidatura a sindaco di Thomas De Luca. Accendiamo un faro sulle meraviglie di Terni, risorse preziose ancora nascoste. Per questo, assieme al nuovo Ministro alla Cultura illustreremo criticità e potenzialità del nostro territorio, sicuri che quella a cinque stelle sarà l’unica amministrazione in grado di portare a Terni progetti e risorse per la rinascita della città.

Aggrediamo i problemi e andiamo sul concreto, il M5S è già al lavoro ed ha aperto le interlocuzioni necessarie al superamento delle problematiche che hanno provocato lo stallo e la crisi del sistema cultura a Terni, asset in declino da anni.

