Ballottaggio Spoleto, Paolo Gentiloni “Laureti, la concretezza in mezzo ai cittadini”

“Spoleto ha bisogno di un sindaco che sappia portare rimedi ai problemi dei cittadini e insieme guardare lontano per cogliere le opportunità di questa città, che sono tante. E questa unione di tante cose è il modo in cui io farò il sindaco di Spoleto”. Così la candidata sindaco Camilla Laureti oggi, a margine dell’incontro “Innovazione, territorio e comunità. Un modello di sviluppo per Spoleto ” con l’ex premier Paolo Gentiloni.

“Abbiamo parlato tante volte in questo periodo del “viaggio di Camilla” – ha continuato la Laureti – un viaggio nella città, nelle frazioni, in tutto il territorio per ascoltare e dare risposte prima di tutto ai cittadini. Ma questo viaggio parte da un modo, da uno stile di fare la campagna elettorale, ma soprattutto di fare politica e di fare il sindaco: un sindaco deve portare meno conflittualità e più rassicurazione”.

Uno stile, quello di Camilla Laureti, di cui anche Paolo Gentiloni, durante il suo discorso, si è congratulato. “Laureti – ha detto l’ex premier – io ho visto nel tuo discorso un’ultima cosa che considero di un valore straordinario e cioè il preavviso di uno stile nell’amministrare e guidare questa città di cui Spoleto, e non solo Spoleto, ha un grandissimo bisogno. Lo stile della concretezza, dello stare in mezzo ai cittadini, di promuovere l’unità e non la divisione e di lavorare con tutti. E io sono certo che con questa ispirazione sarai, domenica sera, la nuova sindaca di Spoleto e la sindaca di tutti i cittadini di Spoleto”.

