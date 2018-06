Ballottaggio Spoleto, coalizione di centrodestra risponde a Verini e Ginetti (PD)

Nota della coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Umberto De Augustinis. Nel comunicato la risposta alle recenti considerazioni rese pubbliche dai parlamentari del PD, Verini e Ginetti soprattutto dopo la pubblicazione della lettera aperta alla città della Dott.ssa Emilia Bellina, ex presidente del Tribunale di Spoleto e consorte del De Augustinis.

Siamo stupefatti dalla replica dei parlamentari Pd Verini e Ginetti alla lettera della dott.ssa Bellina sul Tribunale. Il loro comunicato trasuda ostilità contro Spoleto e infatti non contiene alcuna risposta sulla esigenza di salvaguardia del tribunale e dei suoi operatori. La verità potrà venir fuori solo se accetteranno un dibattito pubblico con l’ex Senatore Benedetti Valentini, che ci conferma la sua disponibilità. Ciò premesso, constatiamo quanto segue:

1. che la dott.ssa Bellina sia moglie del candidato civico, appoggiato dal centro-destra e non solo, non è certo una novità. Lo sanno anche i sassi, a Spoleto. Forse non lo sa chi è di fuori, come la signora Laureti che risiede a Roma e solo oggi promuove la sua presenza sul territorio. Allo stesso tempo, non è novità che la Laureti è la compagna di un assessore regionale di Zingaretti nel Lazio: altro che “civica”!

2. Sull’intenzione di cancellare il Tribunale a Spoleto, già a suo tempo manifestata, prendiamo atto che la nota di questo Pd non smentisce. Ci aspettiamo, quindi, altri regali, in linea con la visione padronale che il potere tradizionale di Perugia ha di Spoleto: declassamento dell’ospedale, nessun completamento della Tre Valli (la loro Regione non l’ha mai messa in cima alle priorità), svendita della “Novelli”, abbandono della ex Pozzi, retrocessione nell’area di crisi in pieno post-terremoto, niente fermate dei treni (la Regione ha negato i soldi necessari) e simili… importanti piccolezze!

3. De Augustinis, prima di accettare la candidatura, ha seguito ogni corretta procedura per evitare incompatibilità. La vicesindaco, passata disinvoltamente da destra a sinistra, non ha sentito il dovere di dimettersi prima di candidarsi, ma ha preferito speculare sull’immagine di un’amministrazione. Un’amministrazione, ricordiamo, votata nel 2014 dal popolo spoletino per mandare via finalmente una certa sinistra, succube di Perugia, che molti danni ha fatto nel tempo alla Città;quella stessa “area” che oggi siede dietro al duo Laureti-Bececco. Questo gruppo oggi cerca l’appoggio dei deputati di Perugia, che in realtà non tengono alle sorti di Spoleto, salvo poi criticare l’appoggio a De Augustinis da parte dell’onorevole Giorgio Mulè, un vero amico di Spoleto, che ha casa qui e che ha pubblicizzato la città sulla più importante rivista italiana.

4. Invece di far venire in appoggio lo Zingaretti di Camilla, a leggere i giornali ci sarebbe piuttosto da chiedere l’intervento dell’altro Zingaretti, noto come il commissario Montalbano, per indagare sull’oscuro caso delle “aziende Novelli”, dato che era del Pd il Vice Ministro dello Sviluppo Economico che non ha mai spiegato l’iter del fallimento e, anzi, ha tenuto fuori dalla trattativa chi aveva denunciato le “anomalie”… E, inoltre, chi c’era in quella sede in rappresentanza della città?

