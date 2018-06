Centrodestra si prende anche Umbertide, Luca Carizia nuovo sindaco col 62% dei voti

Ore 1.01 – Queste le prime parole di Carizia, molto stanco ed emozionato in una piazza Matteoti festante:

Non voglio guardare al passato ma solo al futuro. C’è tanto lavoro da fare e altrettante sfide da vincere. Soprattutto vorrei essere il sindaco di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato

Ore 00.27 – La piccola “fortezza rossa” dell’Altotevere cambia colore e diventa “verde”. Luca Carizia (a destra con l’On. Marchetti), candidato del centrodestra, è stato eletto sindaco con una clamorosa vittoria al 62,51% (4939 voti), scrivendo la storia di Umbertide e dando l’ennesimo colpo alla crisi interna del Pd locale. L’Avorio si ferma solo al 37,49%

Ore 00.11 – Seggi 16/19: Centrodestra ormai a pochi passi dallo storico trionfo, Carizia a 3888 voti (62,86%), Avorio a 2297 (37,14%)

Ore 00.05 – Seggi 13/19: Carizia si avvia verso una clamorosa vittoria, è a 2843 voti (63%) contro i 1687 (36%) della candidata dem

Ore 23.56 – Seggi 9/19: Carizia 1946 (62%) – Avorio 1185 (37%)

Ore 23.50 – Dopo 7 seggi scrutinati Carizia vola al 62% (1417 voti), Avorio al 37% (846)

Ore 23.42 – 4° seggio di 19: Prove di fuga per Carizia, 672 a 529

Ore 23.38 – 3° seggio di 19: Avorio accorcia di poco le distanze, 457 a 394 per il candidato del centrodestra

Ore 23.36 – 2° seggio di 19: Carizia sempre avanti con 305 voti, Avorio a 215

Ore 23.30 – 1° seggio di 19: Carizia avanti con 105 voti, Avorio 89

Ore 23.20 – Questo il primo commento della candidata Avorio: “Chiuse le urne! Una bella pioggia lava via polemiche e litigi. Da domani tutti al lavoro. Comunque sia andata auguro a Tutti gli umbertidesi tutto ciò che desiderano. Un sincero abbraccio a Luca Carizia. Buona notte Umbertide”.

Un’attesa durata 6 lunghi mesi, tanti quanti la durata del commissariamento De Rosa. Umbertide, tra poche ore, avrà finalmente il suo nuovo sindaco, uno tra Paola Avorio (centrosinistra) e Luca Carizia (centrodestra).

Un risultato ancora in bilico, per niente scontato, che nel primo turno ha visto la candidata Pd ottenere il 25,37% contro un sorprendente exploit dell’avversario al 21,69% (con la Lega al 18%). In quest giorni si è detto di tutto, soprattutto riguardo al capitolo “apparentamenti” in vista del voto odierno: se da una parte la lista dell’ex sindaco Locchi si è detta pronta a sostenere il centrodestra, dall’altra la squadra dell’Avorio ha invece preferito un sostanziale isolamento da eventuali “alleati” di opposti schieramenti.

L’affluenza alle urne è stata del 65,18%. E’ iniziato lo spoglio dei voti in tutti i 19 seggi.

