Auto fuori strada tra Narni e Terni, traffico bloccato

Aggiornamento alle ore 21.30 – E’ tornata alla normalità la viabilità lungo il raccordo Terni – Orte tra Narni e Terni dopo l’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì.

Il raccordo Terni – Orte è al momento bloccato tra Narni e Terni a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto al km 20,500 della strada statale 675 “Umbro – Laziale”, in località Narni.

Secondo le prime informazioni sarebbe coinvolta una sola auto, il cui conducente ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, rimanendo ferito.

