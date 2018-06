Auto storiche, da Bastia Umbra a Montecastello di Vibio

Le dolci colline umbre, caratteristica indiscussa di una regione dove ogni altura conserva un borgo incantato, sono protagoniste del raduno di Domenica 1 luglio “Giro dei colli Umbri”, che porterà circa 40 macchine storico nel centro storico di Monte Castello di Vibio. Si parte da Santa Maria degli Angeli alle ore 9 per arrivare nel paese tuderte intorno alle 11 e ammirare lo splendido panorama della media valle del Tevere.

Successivamente una guida specializzata mostrerà ai partecipanti le bellezze storiche di questo splendido paese, scelto come residenza estiva da tanti personaggi della mondo della cultura italiana. Particolare attenzione sarà posta alla visita del teatro della Concordia, il teatro all’italiana più piccolo del mondo costruito nel 1808 in epoca napoleonica. Nel 1951 il teatro fu chiuso per inagibilità e nel 1981 fu espropriato dal comune e ristrutturato con fondi europei. La giornata si chiuderà con il pranzo.

