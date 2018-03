Auto sbanda e si schianta in una delle gallerie della Tre Valli tra Cerreto e Biselli

Fortunatamente nessun ferito anche se l’auto ha la parte anteriore distrutta per l’impatto

Incidente questa mattina presto in una delle gallerie presenti sulla 685 Tre Valli, nel tratto compreso tra Cerreto e Biselli. Per cause ancora in corso di accertamento, un vettura di piccola cilindrata ha sbandato finendo la sua corsa contro la parete della galleria, sbalzando poi al centro della carreggiata.

Fortunatamente non sono state coinvolte altre vetture ed i passeggeri dell’auto non hanno riportato contusioni o ferite a parte il forte spavento.

La parte frontale dell’auto, a causa dell’impatto, è infatti seriamente danneggiata. Qualche momento di disagio per il traffico mattutino dell’arteria della Valnerina, solitamente molto frequentata nelle prime ore del giorno, rapidamente risolto con la rimozione dell’auto danneggiata dalla corsia di marcia

Foto Tuttoggi.info

