Auto prende fuoco in corsa | Paura per le bombole Gpl, fortunatamente salve

Intorno alle 18.30 della serata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Gemini, all’altezza del mobilificio “Profili” per una chiamata arrivata al centralino del 115 che segnalava un’auto in fiamme. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno accertato che si trattava di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, era stata improvvisamente investita dalle fiamme, mentre era in marcia.

Grande paura per il conducente della vettura che, sapendo di avere un impianto a Gpl, ha subito accostato cercando di mettersi in sicurezza temendo che le bombole di gas potessero esplodere. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei caschi rossi ha scongiurato il peggio e le fiamme sono state domate prima che potessero raggiungere la zona dove era contenuto il Gpl.

Dopo aver sedato l’incendio, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare l’area.

