Auto finisce in un fosso dopo aver sbandato

Vigili del fuoco e 118 sul posto

Nella serata di ieri si è verificarto un incidente nei pressi di San Giovanni del Pantano. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto è finita fuori strada per precipitare poi in un fosso. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano lungo la direttrice perugina, e sul posto si sono portati i Vigili del fuoco e un equipaggio del 118.

Dopo 2 ore di intervento, i caschi rossi sono riusciti a riportare il veicolo sulla carreggiata e, dopo aver consegnato il conducente alle cure del personale sanitario, hanno provveduto alla bonifica dell’area.

