Auto bruciata sotto la casa dei proprietari a San Giovanni di Baiano

Un’altra auto andata in fiamme a Spoleto. Dopo gli ultimi episodi accaduti lo scorso novembre, quando una Smart era stata ritrovata briciata di fronte a Villa Redenta e di dicembre con due auto incendiate nel parcheggio di un condominio in via dei Filosofi, questa notte un nuovo episodio del tutto simile si è ripetuto nella frazione di San Giovanni di Baiano.

Uno scoppio, il fumo e poi l’amara sorpresa. L’auto, un’utilitaria parcheggiata sotto la casa dei proprietari, avrebbe preso fuoco nelle prime ore del mattino. A dare l’allarme, intorno alle 7, sono stati i vicini di casa mentre i proprietari tentavano di arginare i danni. (Guarda le foto)

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio, che secondo i caschi rossi sarebbe stato causato da un corto circuito all’impianto elettrico. Un evento di origine non dolosa, dunque, a quanto risulterebbe dai primi rilievi.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, insieme al 118 che ha verificato le condizioni di salute dei proprietari, fortunatamente rimasti illesi. L’auto, invece, è andata completamente distrutta.

