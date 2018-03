Assisi, rinnovata la tradizione della colazione di Pasqua offerta la Domenica delle Palme

Un momento di riscoperta delle tradizioni del passato e di socializzazione nella Piazza di Santa Maria degli Angeli

Un successo oltre le aspettative per la colazione di Pasqua offerta in occasione della Domenica delle Palme (25 marzo 2018, ndr) dall’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio, in collaborazione con i Priori Serventi 2019.

Un momento di riscoperta delle tradizioni del passato e di socializzazione nella Piazza di Santa Maria degli Angeli, favorita dal clima mite rispetto ai giorni scorsi: come da tradizione, assisana e umbra, ai numerosi cittadini intervenuti sono stati offerti, anche grazie alla generosità di aziende e privati del territorio, torta al formaggio e capocollo, vino rosso e acqua.

Per coinvolgere anche i bambini, erano presenti agnellini pasquali; non è mancata la carrozza dei Priori che ha fatto passeggiate nella zona della Piazza, e l’esposizione di uova di polistirolo pasquali dipinte dagli alunni delle scuole di Santa Maria degli Angeli, da artisti locali e dalle Dame dei Priori Serventi 2019.

“La giornata di domenica – dice Pietro Ronca, portavoce dei Priori Serventi 2019 – è stata davvero un bel momento di aggregazione, importante per Santa Maria degli Angeli. Un punto di partenza di quello che siamo chiamati a fare in questo anno di devozione a Sant’Antonio Abate e di servizio alla cittadinanza. La colazione pasquale è una tradizione molto sentita e radicata nel nostro territorio e abbiamo pensato di riproporla perché sono importanti la tutela e la riscoperta di queste tradizioni che non devono mai essere dimenticate, ma anzi tramandate alle nuove generazioni. Anche per questo è stata importante la presenza delle famiglie e di tanti bambini. Con la colazione pasquale – conclude Ronca – si risveglia la primavera, emergono i sapori della nostra tradizione culinaria, in attesa della Santa Pasqua. Un grazie a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questa giornata, grazie agli sponsor per l’offerta dei propri prodotti genuini”.

