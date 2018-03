Assisi, iniziano gli eventi collaterali per il Giro d’Italia

Domenica la proizione gratuita della fiction su Gino Bartali alla presenza del regista Alberto Negrin | Gli altri appuntamenti in programma

Un programma ricchissimo quello proposto dal Comune di Assisi ed organizzato dall’Assessorato allo Sport in avvicinamento al 16 maggio, quando Santa Maria degli Angeli vedrà la partenza della tappa assisana del 101° Giro d’Italia.

La lunga serie di eventi fra cinema, sport, intrattenimento, musica, approfondimenti e concorsi parte domenica prossima 25 marzo alle 20.30, con la proiezione della mini serie prodotta da Rai Fiction su “Gino Bartali, l’intramontabile’ con Pierfrancesco Favino. La proiezione, aperta alla partecipazione di tutti e ad ingresso gratuito, si terrà nella sala della Conciliazione di palazzo dei Priori in piazza del Comune. Prevista la partecipazione di un ospite d’eccezione: il regista del film Alberto Negrin, che sarà in sala fra il pubblico.

“Un programma – commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Assisi Veronica Cavallucci – concepito insieme ai cittadini per i cittadini, realizzato con la collaborazione del Comitato Tappa e che senza il contributo prezioso delle Associazioni e degli Enti che vi partecipano non sarebbe stato possibile realizzare. Spero che i nostri concittadini vorranno partecipare a questi momenti di condivisione e di attesa, in vista della giornata del 16 maggio. Il Giro d’Italia ad Assisi è un’opportunità importantissima non solo per il suo valore mediatico e per il suo prestigio ma anche e soprattutto perché ci offre la possibilità di condividere insieme momenti di aggregazione alla riscoperta del valore civico, della socialità e dell’incontro”.

Il prossimo evento del programma ricorrerà il 2 aprile quando alle 10 a Rivotorto di Assisi si terrà – a cura della U.C. Rivotortese – la ‘Pasquetta rosa in bicicletta’. Alle 13 il pranzo nell’area della Pro Loco.

Si segnala inoltre che sempre domenica prossima 25 marzo, Domenica delle Palme, la Frazione di Castelnuovo organizzerà la ormai tradizionale “cena ebraica” a base di carne di agnello ed erbe amare. Un evento particolare con il quale comincia la Settimana Santa, rivivendo la cena che Gesù condivise con i suoi apostoli.

