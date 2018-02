Assisi capitale degli Sbandieratori: la Città si candida per ospitare i Campionati Italiani

Il nuovo direttivo degli Sbandieratori di Assisi annuncia, in occasione dei festeggiamenti del 45 compleanno dalla fondazione, la candidatura per il 2020

Fare di Assisi la capitale degli Sbandieratori: è l’obiettivo degli Sbandieratori di Assisi, che nel corso dei festeggiamenti dei 45 anni dalla nascita (festeggiata con un Grande raduno, una conviviale che ha visto ospite l’amministrazione comunale di Assisi), hanno annunciato la possibile candidatura della Città di Assisi come organizzatrice dei Campionati Italiani degli Sbandieratori, per una tre giorni di festa all’insegna dello spettacolo e della sana competizione.

Un momento di festa, ma anche un modo per lanciare il turismo, visto che ad Assisi arriverebbero gruppi da tutta Italia e sicuramente più di 300 costumanti, accompagnati da amici e famiglie. Nel 2019, invece, l’obiettivo è quello di partecipare anche a qualche gara del circuito di Coppa Italia, sempre organizzato dalla LIS, e magari di migliorare il posizionamento dei campionati del 2018, considerato che a settembre avverrà il debutto del Gruppo ai Campionati Italiani Sbandieratori organizzato dalla Lega Italiana Sbandieratori nella specialità della Grande Squadra: nel corso del pranzo, è stato presentato il nuovo direttivo della compagnia (presidente Francesco Mancinelli, massaro Marco Piermaria e responsabile dei musici Stefano Baldassarri, vicepresidente Marco Bordichini, tenutario dei beni Lorenzo Buzzao, capitano di bandiera Luca Campodifiori e Luca Passeri responsabile settore under del gruppo , 13-18 anni.

Sempre Passeri sarà collaboratore esterno esperto nell’arte della bandiera, un modulo di 40 ore per insegnare agli studenti dell’alberghiero l’arte della bandierai). il presidente Francesco Mancinelli ha illustrato ai presenti le molte iniziative che si stanno portando avanti, e – oltre alla partecipazione ai prossimi Campionati Nazionali della LIS ( Lega Italiana Sbandieratori ) – ci sarà l’imminente partenza degli allenamenti del settore Under e il rinnovo del parco costumi. Al via inoltre le lezioni della sezione fiati (chiarine) e ritmica (rullanti e timpani) sia per gli under che per i senior, al fine di affrontare al meglio la prossima stagione

