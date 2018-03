Assisi, al via i lavori per il marciapiedi in via Giovanni XXIII

Viabilità modificata dall’8 al 30 marzo | Nella zona sarà in vigore il divieto di sosta – zona rimozione

Al via da dopodomani giovedì 8 marzo i lavori per la costruzione del nuovo marciapiedi in via Giovanni XXIII: un’opera necessaria, attesa da anni e che finalmente l’Amministrazione Proietti consegnerà a breve alla cittadinanza.

Interessato dal cantiere il tratto dalla intersezione con Viale Umberto I (zona Cappuccini) alla intersezione con Via della Cooperazione per una lunghezza di circa 120 metri.

Un intervento necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità dei pedoni che sarà occasione per sistemare anche il manto stradale del tratto interessato.

Il cantiere renderà necessaria la modifica alla viabilità in considerazione del tipo di intervento, che prevede la realizzazione del nuovo marciapiede con micro pali per il consolidamento del versante a valle, opera per la quale occorreranno circa 20 giorni; a seguire il traffico sarà riaperto e l’opera conclusa con la realizzazione del marciapiede con finitura a spazzolato e ghiaia a vista.

Allo scopo di regolamentare il traffico durante le lavorazioni più pesanti è stato stabilito con apposita ordinanza che nel periodo dall’8 al 30 marzo in via Giovanni XXIII (tratto – come citato – dalla intersezione con Viale Umberto I alla intersezione con Via della Cooperazione) sarà consentito il senso unico alternato esclusivamente per i residenti del tratto di strada interessato dai lavori oltre che agli autobus turistici diretti al Camping Fontemaggio.

Nella zona sarà in vigore il divieto di sosta – zona rimozione. A cura e a spesa dell’impresa esecutrice l’installazione della segnaletica di preavviso che informerà i cittadini del percorso alternativo per via della Cooperazione.

Stampa