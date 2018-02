Assisi, 21420 chiamati alle urne | Gli orari per il rilascio della tessera elettorale

Gli orari dell’ufficio elettorale a Santa Maria degli Angeli, Assisi e Petrignano

Sono 21.420 gli elettori assisani chiamati alle urne il prossimo 4 marzo per le elezioni politiche 2018. Nelle 32 sezioni elettorali del territorio si voterà dalle 7.00 alle 23.00. Per la Camera dei deputati, come detto, gli elettori saranno 21.420 (10.309 maschi e 11.111 femmine). Al Senato gli elettori (che hanno compiuto 25 anni alla data delle elezioni) sono complessivamente 19.830 di cui 9.460 maschi e 10.370 femmine.

Dal Settore Istituzionale e Finanziario Ufficio Servizi Demografici si comunica che l’ufficio elettorale del Comune di Assisi è a disposizione per il rilascio della tessera elettorale in caso di deterioramento, smarrimento, furto, mancata consegna o esaurimento in essa degli spazi per la certificazione del voto.

Nel giorno della votazione, domenica 4 marzo 2018, l’Ufficio Elettorale resterà aperto per l’intera durata delle operazioni di votazione e cioè dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Questi gli orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali.

Sede centrale di Santa Maria degli Angeli: venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Delegazione di Assisi: venerdì 2 marzo dalle 15 alle 18; sabato 3 marzo dalle 9 alle 18; domenica 4 marzo dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 21. Delegazione di Petrignano: venerdì 2 marzo dalle 15 alle 18; sabato 3 marzo dalle 9 alle 18; domenica 4 marzo dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 21.

