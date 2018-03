Asm Terni, truffa finti addetti raccolta rifiuti | Scatta denuncia

Asm Terni S.p.A. è venuta a conoscenza del fatto che alcuni individui si sono presentati in modo fraudolento ai cittadini, per effettuare controlli sulla correttezza della raccolta differenziata, per entrare nelle case acquisendo informazioni logistiche e abitudini dei proprietari, comunica che l’Azienda non ha inviato né autorizzato proprio personale presso alcuna utenza.

Per tutelare la propria immagine ASM Terni S.p.A. si riserva di adire le vie legali contro gli ignoti che abusivamente hanno utilizzato il proprio nome per compiere un’azione illegale, probabilmente finalizzata a successive azioni criminose. Specifica inoltre, che i propri operatori sono sempre dotati di divisa e cartellino identificativo esigibile su richiesta dell’utente.

ASM Terni S.p.A. ricorda ai cittadini che per ogni dubbio e informazione possono rivolgersi direttamente ai propri uffici chiamando il Numero Verde 800215501.

